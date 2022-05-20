Петухов и Знатков заработали больше всех первых замгубернаторов Новосибирской области

Первый замгубернатора Новосибирской области Петухов заработал 6 млн за год

Стало известно, кто из первых заместителей губернатора Новосибирской области был самым богатым в 2021 году. Больше всех заработал Юрий Петухов и Владимир Знатков, судя по опубликованной региональным правительством декларации.

За прошлый год Юрий Петухов заработал 6 270 485 рублей. Ему принадлежит в личной собственности квартира площадью 55,6 квадратных метров, а также две недвижимости (118,4 и 140,6 кв.м.) в общем владении с несовершеннолетними детьми и супругой. Жена первого замгубернатора области поделилась годовым доходом в 846 854,33 рублей. При этом ездит она на Touareg Volkswagen, а у супруга автомобиль отсутствует. Сергей Нелюбов поделился заработком в 5 603 242,78 руб. Он задекларировал в индивидуальной собственности три квартиры от 30 до 56,8 кв.м. А также две общие с супругой недвижимости площадью 81,1 и 81,5 квадратов. Также его семья владеет тремя земельными участками (два под 1010 и один – это дача в 732 кв.м.). Об автомобилях информации нет. Владимир Знатков оказался самым состоятельным членом правительства области. В 2021 год его заработок составил 7 490 897,55 руб. Гараж также пуст, что не скажешь о супруге – она имеет Lexus RX 200t и зарплату за год в сумме 1 157 442,28. У семейной пары общая квартира (112 кв.м.) и гараж (24 кв.м.). При этом лично у самого замгубернатора две квартиры квадратуры 37,3 и 43,5, а также земельный участок площадью 683 кв.м. Меньше всех заработали за пошлый год Сергей Семка (около 5 миллионов рублей) и Ирина Мануйлова (5 600 978,42 руб.). У первого задекларирована Тойота RAV4, а также квартира в 122,8 квадратных метров, гараж - 25,2 кв., овощехранилище площадью 3,4 кв.м. Ирина Викторовна делит с супругом земельный участок под 1000 квадратных метров и дом площадью 158. Муж чиновницы при этом заработал 177 029,23 рублей, имея автомобиль «ШКОДА Rapid».

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