Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 21 марта 2022

В тот же день Минобороны РФ сообщило о новом применении гиперзвукового оружия «Кинжал». Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в Николаевской области у населенного пункта Константиновка.