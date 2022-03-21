Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 21 марта 2022

Вооруженные Силы РФ завершают разгром нацбатальона «Донбасс». За день 20 марта подразделения продвинулись на 12 км, вышли к населенному пункту Никольское. Блокирован населенный пункт Сладкое, совместно с войсками ДНР, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ в воскресенье 20 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков.
Уничтожено до 60 боевиков, 2 танка, 3 БМП, 6 орудий полевой артиллерии и минометов. Идет бой с 54-й механизированной бригадой ВСУ за населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Сладкое.
Войска ДНР преследовали отступающую 53-ю механизированную бригаду ВСУ, продвигаясь в направлении Новомихайловки.
Также части ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Идет бой за населенные пункты Каменка и Новоселовка вторая.
В тот же день Минобороны РФ сообщило о новом применении гиперзвукового оружия «Кинжал». Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в Николаевской области у населенного пункта Константиновка.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и бронемашины, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 артиллерийских орудия минометов.
Звания Героя России за выполнение задач в ходе спецоперации удостоен первый летчик ВКС РФ, майор Виктор Дудин. Свою первую воздушную цель -украинский истребитель Су-27 ВСУ - он поразил уже в первый день СВО. Также Дудин уничтожил мобильный ЗРК ПВО «Бук-М1», снизившись на высоту менее 400 м.