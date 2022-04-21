Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 20 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.