Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
Сегодня, 09:33ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары в районах Попасной, Краматорске, Новой Дмитровки – идет второй этап спецоперации на Донбассе. В Мариуполе продолжается штурм завода «Азовсталь».

Ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 20 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 4-м пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8.

Украинским подразделениям, остающимся на территории металлургического комбината «Азовсталь», снова было предложено сдаться. «Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — цитирует начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева РИА Новости.

20 апреля генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти «проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие», сообщает РИА Новости.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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