Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня

Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня
Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня
Сегодня, 15:02ПолитикаФото: kremlin.ru
Министр обороны Сейргей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину 21 апреля о ходе боев за «Азовсталь» в Мариуполе. Путин приказал отменить штурм металлургического комбината. Шойгу предполагал, что его удастся взять через три-четыре дня.

«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции ДНР, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов, и иностранных наёмников надёжно заблокирована», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом 21 апреля 2022.

Напоминаем, что войска РФ и силы ДНР окружили город Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Он взят под контроль, но бои продолжаются вокруг завода «Азовсталь», где остаются части националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о гуманитарных коридорах, и спасенных мирных жителях. Несмотря на противодействие боевиков, из Мариуполя эвакуировать 142.711 мирных граждан.

Министр заявил, что для полного взятия под контроль территории металлургического комбината требуется еще 3-4 дня. «Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь» и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трёх-четырёх дней для того, чтобы завершить и эту работу в «Азовстали», - заявил Сергей Шойгу.

Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - заявил президент. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - заявил Президент России.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе
Фото:Prompilit.info

Путин еще раз предложил сдаться заблокированным на «Азовстали» военнослужащим Украины, и подчеркнул, что пленным гарантируется жизнь и достойное обращение.

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