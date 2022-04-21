СБУ возбудила уголовное дело на депутата Сулейманова из Новосибирска

СБУ возбудила уголовное дело на депутата Сулейманова из Новосибирска
СБУ возбудила уголовное дело на депутата Сулейманова из Новосибирска
Сегодня, 14:31ПолитикаАлександр КондратьевФото: КПРФ Новосибирск
Поводом для возбуждения дела стало голосование о признании независимости ДНР и ЛНР и о ратификации договоров о дружбе

Новосибирский депутат Госдумы Ренат Сулейманов стал фигурантом уголовного дела о государственной измене Украине.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело на Сулейманова по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенности Украины». Если политик однажды окажется на территории страны, то ему будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

«Я этот документ оцениваю, как исторический. Как оценку моей скромной роли в историческом процессе. 26 страниц, из которых 2 страницы непосредственно касаются меня и голосования за обращение о признании ДНР и ЛНР и о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой», - прокомментировал Сулейманов.

Дело было возбуждено из-за голосования о признании независимости ДНР и ЛНР и о ратификации договоров о дружбе, сообщается в Telegram-канале "Сугроб.инфо".

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