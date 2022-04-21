Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 21 апреля 2022

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превращен в укрепрайон. «Завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали, чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. Там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет», - пояснял в интервью Atas.info ветеран Афганистана, орденоносец, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.