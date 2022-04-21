Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 21 апреля 2022

Киевские власти «проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие», заявил 20 апреля начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он же сообщал о предложении Вооруженных сил РФ украинским подразделениям, блокированным на «Азовстали», сдаться и сложить оружие.
Но пятеро украинских военных вышли с территории «Азовстали» и сдались, сообщила 20 апреля Народная милиция ДНР.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять российских военнопленных на украинских боевиков, окруженных в Мариуполе. «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (находящихся в Мариуполе, – ред.) на российских людей, российских военных», – цитирует Зеленского РИА Новости.
Ранее специальные группы начали штурм завода «Азовсталь», заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 19 апреля: «Штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе».
Войска РФ и силы ДНР окружили город Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Он взят под контроль, но бои продолжаются вокруг завода «Азовсталь», где остаются части националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превращен в укрепрайон. «Завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали, чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. Там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет», - пояснял в интервью Atas.info ветеран Афганистана, орденоносец, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
По основному укрепрайону украинских боевиков наносят массированные удары бойцы Народной милиции ДНР, российская авиация совершает точечные бомбардировки по объектам предприятия. Украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промзоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются, сообщили «Известия» 18 апреля.
Ранее, по информации Минобороны РФ, под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».