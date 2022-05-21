Супруга Тарасова признана самой богатой из жен депутатов горсовета Новосибирска

Супруга Тарасова признана самой богатой из жен депутатов горсовета Новосибирска
Супруга Тарасова признана самой богатой из жен депутатов горсовета Новосибирска
Вчера, 16:59ПолитикаФото: Мария Тарасова/страница ВК

Жена Александра Тарасова самая богатая супруга депутата горсовета Новосибир

Супруги депутатов горсовет Новосибирска вместе с высокопоставленными мужьями отчитались о доходах. Оказалось, что жена Александра Тарасова Мария заработала за 2021 год более 12 млн рублей и теперь признана самой богатой из женщин чиновников.

Судя по декларации, в прошлом году доход Марии Тарасовой составил 12 483 364,08 рубля. В её личной собственности шикарная квартира площадью 215,7 кв.м., а также два нежилых помещения под 17,7 квадратов и два по 6,5 и 181,8 квадратных метров.

При этом сам депутат Совета депутатов Новосибирска, по совместительству член партии «Единая Россия», председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и член постоянной комиссии по градостроительству Александр Тарасов задекларировал годовую зарплату в размере 1 560 311,12 рублей. В его скромном индивидуальном владении квартира 133,8 квадратных метров, а также находящаяся в пользовании недвижимость площадью 71,1 кв.м.

У пары есть двое несовершеннолетних детей. Им принадлежит квартира 215,7 квадратных метров. А вот про автопарк семьи неизвестно – информация про машины отсутствует в декларации.

Ранее Atas.info писал о доходах депутатов горсовета Новосибирска за 2021 год. Кто оказался самым богатым читайте в нашем материале.

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