Супруга Тарасова признана самой богатой из жен депутатов горсовета Новосибирска

Жена Александра Тарасова самая богатая супруга депутата горсовета Новосибир

Супруги депутатов горсовет Новосибирска вместе с высокопоставленными мужьями отчитались о доходах. Оказалось, что жена Александра Тарасова Мария заработала за 2021 год более 12 млн рублей и теперь признана самой богатой из женщин чиновников.

Судя по декларации, в прошлом году доход Марии Тарасовой составил 12 483 364,08 рубля. В её личной собственности шикарная квартира площадью 215,7 кв.м., а также два нежилых помещения под 17,7 квадратов и два по 6,5 и 181,8 квадратных метров. При этом сам депутат Совета депутатов Новосибирска, по совместительству член партии «Единая Россия», председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и член постоянной комиссии по градостроительству Александр Тарасов задекларировал годовую зарплату в размере 1 560 311,12 рублей. В его скромном индивидуальном владении квартира 133,8 квадратных метров, а также находящаяся в пользовании недвижимость площадью 71,1 кв.м. У пары есть двое несовершеннолетних детей. Им принадлежит квартира 215,7 квадратных метров. А вот про автопарк семьи неизвестно – информация про машины отсутствует в декларации. Ранее Atas.info писал о доходах депутатов горсовета Новосибирска за 2021 год. Кто оказался самым богатым читайте в нашем материале.

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