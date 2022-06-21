Депутат горсовета Каверзина дискредитировала армию России – ей дали штраф в 30 тысяч

Депутат горсовета Каверзина дискредитировала армию России – ей дали штраф в 30 тысяч
Депутат горсовета Каверзина дискредитировала армию России – ей дали штраф в 30 тысяч
21 июня, 08:11ПолитикаФото: vk.com/kaverzina_svetlana

Новосибирского депутата Каверзину осудили за дискредитацию ВС РФ

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина получила штраф в тридцать тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, о чем сообщают в пресс-службе Советского района.

По данным суда, депутат предположила, что уменьшение рождаемости и увеличение смертности в Новосибирской области связано со спецоперацией на Украине.

В результате суд в понедельник, 20 июня признал Светлану Каверзину виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Ей выписали административное наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.

Напомним, депутат горсовета Светлана Каверзина заработала за год 120 тысяч рублей. Стоит отметить, что в Новосибирской области средняя заработная плата жителей составляет 46 тысяч рублей в месяц в 2022 году. Если судить по статистике, то депутат Светлана Каверзина получает меньше многих новосибирцев.

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