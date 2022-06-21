Губернатор поблагодарил команду региона за выступление на XXI дельфийских играх

«Спасибо, что продолжаете традицию уверенного представления нашего региона на Дельфийских играх. Новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодёжном творческом состязании: за всю историю наша команда шесть раз занимала первое место, практически всегда входила в число призёров. И если подвести неофициальный медальный итог участия новосибирцев в играх, то наша команда, наверное, будет самой успешной среди всех региональных команд страны.
Эти успехи неслучайны. Они – отражение мощных преподавательских традиций, мощной школы, которая сформировалась в Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение, того, что наш регион – главный культурный центр. К нам тянутся таланты, чтобы расти и добиваться успеха. И каждый ваш успех, каждое достижение – вклад в общую копилку формирования имиджа, славы, гордости, истории нашего региона», – подчеркнул губернатор.
В этом году новосибирская команда выступала в конкурсной, фестивальной программах по 25 номинациям, завоевав 29 медалей. Из них – десять золотых, 12 серебряных и семь бронзовых, а также 24 специальных диплома.
Некоторые члены команды приносят медали нашему региону уже не в первый раз, отметил Андрей Травников. Это юные домристы Егор Пыко (третий год подряд занимает I место в возрастной группе 10-13 лет), Никита Карпухин (в этом году – III место в возрастной группе 18-24 года, в 2021 – I место в возрастной группе 14-17 лет, в 2017-м – спецдиплом в возрастной группе 14-17 лет).
Это талантливейший гитарист Иван Смертин, пять раз покоривший своим мастерством строгое жюри (в этом году – I место в возрастной категории 21-25 лет, в 2021-м – III место в возрастной категории 16-20 лет, в 2020-м – I место, в 2019-м – спецдиплом, в 2018 – I место и спецдиплом в возрастной группе 16-20 лет).
Почти каждый год побеждает в сложнейшей борьбе и ансамбль народного танца «Сибирские узоры».