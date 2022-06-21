Губернатор поблагодарил команду региона за выступление на XXI дельфийских играх

Губернатор поблагодарил команду региона за выступление на XXI дельфийских играх
Губернатор поблагодарил команду региона за выступление на XXI дельфийских играх
21 июня, 19:57ПолитикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
В командном первенстве XXI Молодёжных Дельфийских игр среди делегаций субъектов Российской Федерации Новосибирская область заняла второе место. Глава региона Андрей Травников вручил в Правительстве региона награды победителям, призёрам Игр из новосибирской команды и их наставникам.

«Спасибо, что продолжаете традицию уверенного представления нашего региона на Дельфийских играх. Новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодёжном творческом состязании: за всю историю наша команда шесть раз занимала первое место, практически всегда входила в число призёров. И если подвести неофициальный медальный итог участия новосибирцев в играх, то наша команда, наверное, будет самой успешной среди всех региональных команд страны.

Эти успехи неслучайны. Они – отражение мощных преподавательских традиций, мощной школы, которая сформировалась в Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение, того, что наш регион – главный культурный центр. К нам тянутся таланты, чтобы расти и добиваться успеха. И каждый ваш успех, каждое достижение – вклад в общую копилку формирования имиджа, славы, гордости, истории нашего региона», – подчеркнул губернатор.

В этом году новосибирская команда выступала в конкурсной, фестивальной программах по 25 номинациям, завоевав 29 медалей. Из них – десять золотых, 12 серебряных и семь бронзовых, а также 24 специальных диплома.

Некоторые члены команды приносят медали нашему региону уже не в первый раз, отметил Андрей Травников. Это юные домристы Егор Пыко (третий год подряд занимает I место в возрастной группе 10-13 лет), Никита Карпухин (в этом году – III место в возрастной группе 18-24 года, в 2021 – I место в возрастной группе 14-17 лет, в 2017-м – спецдиплом в возрастной группе 14-17 лет).

Это талантливейший гитарист Иван Смертин, пять раз покоривший своим мастерством строгое жюри (в этом году – I место в возрастной категории 21-25 лет, в 2021-м – III место в возрастной категории 16-20 лет, в 2020-м – I место, в 2019-м – спецдиплом, в 2018 – I место и спецдиплом в возрастной группе 16-20 лет).

Почти каждый год побеждает в сложнейшей борьбе и ансамбль народного танца «Сибирские узоры».

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