Губернатор поблагодарил команду региона за выступление на XXI дельфийских играх

«Спасибо, что продолжаете традицию уверенного представления нашего региона на Дельфийских играх. Новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодёжном творческом состязании: за всю историю наша команда шесть раз занимала первое место, практически всегда входила в число призёров. И если подвести неофициальный медальный итог участия новосибирцев в играх, то наша команда, наверное, будет самой успешной среди всех региональных команд страны.