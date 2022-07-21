«Не самая умная девица»: губернатор прокомментировал высказывание Пироговой о военных

Ранее Хельга Пирогова опубликовала в соцсетях пост с предложением «надавать по щщам» погибшим на Украине русским бойцам. Для этого предлагалось их оживить, а после отправить обратно в могилы. После скандала запись она удалила и заявила, что эта фраза была вырвана из контекста.
По словам Травникова, депутат Пирогова совершенно недопустимо высказалась в адрес погибших российских военных на Украине. Народная избранница нарушила не только закон, но и забыла про моральные нормы.
«Уверен, что правоохранительные органы дадут оценку этим действиям. Однако речь не только о букве Закона. Ведь, вне зависимости от политических убеждений, существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны»,
высказался глава области.
Губернатор пишет, что точно понимает реакцию других депутатов и народа, которые видят прямое осквернение памяти павших за Родину, а слова Пироговой о том, что смысл ее слов переврали, являются жалким объяснением. Защитников депутата Травников попросил определиться - за Россию они и российских солдат или против:
«Если вы Za Россию, Za наших ребят, - четко и смело заявите об этом. Если против, - также не прячьтесь за спиной не самой умной городской девицы»,
прокомментировал Андрей Травников.
Напомним, первым увидел фразу депутата зампредседателя Заксобрания региона Андрей Панферов. Он назвал их кощунственными и написал заявление в прокуратуру.
Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой о погибших военных на Украине.