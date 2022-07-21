«Не самая умная девица»: губернатор прокомментировал высказывание Пироговой о военных

Новосибирский губернатор назвал циничным высказывание Пироговой о военных

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал нашумевший пост депутата горсовета Хельги Пироговой. По словам главы региона, это высказывание рассматривается как циничная выходка. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Ранее Хельга Пирогова опубликовала в соцсетях пост с предложением «надавать по щщам» погибшим на Украине русским бойцам. Для этого предлагалось их оживить, а после отправить обратно в могилы. После скандала запись она удалила и заявила, что эта фраза была вырвана из контекста. Ответ депутата Хельги Пироговой: «Не уверена, что Панфёров видел то, о чём пишет» По словам Травникова, депутат Пирогова совершенно недопустимо высказалась в адрес погибших российских военных на Украине. Народная избранница нарушила не только закон, но и забыла про моральные нормы. «Уверен, что правоохранительные органы дадут оценку этим действиям. Однако речь не только о букве Закона. Ведь, вне зависимости от политических убеждений, существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны», высказался глава области. Дмитрий Асанцев: «Депутат Пирогова нарушила человеческие этические нормы» Губернатор пишет, что точно понимает реакцию других депутатов и народа, которые видят прямое осквернение памяти павших за Родину, а слова Пироговой о том, что смысл ее слов переврали, являются жалким объяснением. Защитников депутата Травников попросил определиться - за Россию они и российских солдат или против: «Если вы Za Россию, Za наших ребят, - четко и смело заявите об этом. Если против, - также не прячьтесь за спиной не самой умной городской девицы», прокомментировал Андрей Травников. Напомним, первым увидел фразу депутата зампредседателя Заксобрания региона Андрей Панферов. Он назвал их кощунственными и написал заявление в прокуратуру. Андрей Панферов призвал наказать Хельгу Пирогову за пост о погибших военных Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой о погибших военных на Украине.

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