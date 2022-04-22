Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 22 апреля после отмены штурма

Как выглядит осада металлургического комбината в реальности. «Одни силовики укрепляются, видя перед собой противника, другие, имея впереди незанятые пространства, аккуратно, без спешки после огневого налёта продвигаются вперёд, занимая ничейную полосу. Третьи подтягиваются к остальным. Это не есть штурм — это блокада с постоянным беспокойством противника, чтоб тот не просто сидел и чах без провизии, а испытывал давление, стресс и беспокойство, чтоб был повод подумать о сдаче», - пишет Сладков.