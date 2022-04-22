Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос за неделю

За последнюю неделю рейтинг к президенту Российской Федерации Владимиру Путину вырос до 79%. Об этом свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Так, по информации ФОМ, рейтинг доверия к президенту поднялся за последние 7 дней на 3% - до 79%. Также, 81% опрошенных респондентов отметили, что Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями на посту.
Отметим, что в рейтинге доверия к политическим партиям лидирующую позицию занимает «Единая Россия». Положительную работу партии оценили 45% опрошенных россиян. Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% респондентов.
Аналогичный опрос ранее проводил ВЦИОМ. По соответствующим данным число одобряющих деятельность президента России выросло до 79,6%, а с февраля 2022 года рейтинг составлял 62,9%. Индекс доверия к Владимиру Путину поднялся с 67,1% до 81,6%.
Напомним, ранее появились декларации о доходах президента РФ. В 2020 году Путин заработал 9,9 млн рублей, в 2019 – 9,7 млн рублей, в 2018 – 8,6 млн рублей. При этом «Ниву» Владимир Путин пока не продал.