В газификацию Приангарья инвестируют 22 млрд рублей

В газификацию Приангарья инвестируют 22 млрд рублей
В газификацию Приангарья инвестируют 22 млрд рублей
Сегодня, 17:20ПолитикаФото: piqsels.com
Глава Иркутской области Игорь Кобзев и зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов актуализировали программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года.

Проектная работа предполагает увеличение потока финансирования в газификацию Приангарья до 22 миллиардов рублей. В сравнении с действующей редакцией объем инвестиций вырос на один миллиард рублей. Об этом пишет irkutskmedia.ru.

«Программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года была подписана осенью прошлого года. По проекту изначально предусматривалась газификация исключительно Жигаловского района. Но после актуализации в программе оказались Киренский район, Братск и Усть-Кут», – сказал губернатор.

Кобзев сообщил об обсуждении с Маркеловым параметров газификации домовладений, теплоисточников и объектов экономики на указанных территориях. Компании предложили изменить параметры и вдвое увеличить количество котельных и домовладений в рамках программы.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудил с коллегами решение вывести за рамки программы работу по газификации Братска.

Сегодня есть несколько вариантов проектных решений. О воплощении в жизнь в Иркутской области проектов, в том числе инвестиционных, поговорили с зампредом правления ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным.

По словам Игоря Кобзева, Приангарье и «Газпром» пришли к консенсусу. Чиновники и бизнес заинтересованы в реализации совместных планов, к примеру, в части дофинансирования инвестиционной программы «Газпрома». «Все делается в интересах жителей северных территорий Приангарья», – подытожил Игорь Кобзев.

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