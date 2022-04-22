В газификацию Приангарья инвестируют 22 млрд рублей

Проектная работа предполагает увеличение потока финансирования в газификацию Приангарья до 22 миллиардов рублей. В сравнении с действующей редакцией объем инвестиций вырос на один миллиард рублей. Об этом пишет irkutskmedia.ru.
«Программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года была подписана осенью прошлого года. По проекту изначально предусматривалась газификация исключительно Жигаловского района. Но после актуализации в программе оказались Киренский район, Братск и Усть-Кут», – сказал губернатор.
Кобзев сообщил об обсуждении с Маркеловым параметров газификации домовладений, теплоисточников и объектов экономики на указанных территориях. Компании предложили изменить параметры и вдвое увеличить количество котельных и домовладений в рамках программы.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудил с коллегами решение вывести за рамки программы работу по газификации Братска.
Сегодня есть несколько вариантов проектных решений. О воплощении в жизнь в Иркутской области проектов, в том числе инвестиционных, поговорили с зампредом правления ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным.
По словам Игоря Кобзева, Приангарье и «Газпром» пришли к консенсусу. Чиновники и бизнес заинтересованы в реализации совместных планов, к примеру, в части дофинансирования инвестиционной программы «Газпрома». «Все делается в интересах жителей северных территорий Приангарья», – подытожил Игорь Кобзев.