В газификацию Приангарья инвестируют 22 млрд рублей

«Программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года была подписана осенью прошлого года. По проекту изначально предусматривалась газификация исключительно Жигаловского района. Но после актуализации в программе оказались Киренский район, Братск и Усть-Кут», – сказал губернатор.