В новосибирском Минтрансе опровергли задолженность перед перевозчиками

В новосибирском Минтрансе опровергли задолженность перед перевозчиками
В новосибирском Минтрансе опровергли задолженность перед перевозчиками
Вчера, 15:58ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Владельцы маршруток получают выплаты субсидий за проезд льготников каждый месяц без нарушений закона. Об этом сообщили Atas.info в Минтрансе Новосибирской области после новости о скандале с перевозчиками на Сибирском транспортном форуме 22 июня.

Напомним, сегодня во время доклада замминистра Вячеслава Невежина пассажирские перевозчики начали задавать вопросы и жаловаться на проблемы. Речь о том, что им не выплачивают вовремя и не в полном объеме деньги за перевозку льготников.

На конференции маршрутки ответа не услышали, и демонстративно покинули зал на глазах у публики. Позже у министерства всё же нашелся ответ, который они предоставили журналистам сайта.

«Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона в соответствии с порядком субсидирования ежемесячно производятся выплаты субсидий за проезд льготников. Размер и порядок их предоставления определены законодательством», - прокомментировали в ведомстве.

Также было отмечено, что деньги поступают перевозчикам не позднее 10 рабочего дня в месяце. А долго перед ними у ведомства нет.

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