Скандально известная депутат Новосибирска Хельга Пирогова оказалась беременна

По данным из Телеграм-канала «Коалиция Новосибирск», депутат находится на четвертом месяце беременности. Из отдела ее выпустили в ночь на 22 июля.
«Кроме всего прочего, Хельга Пирогова находится на четвёртом месяце беременности. Её нельзя надолго задерживать в отделе»,
написали общественники.
В полицию ее увезли после окончания благотворительного аукциона, который и проводила Пирогова. Целью визита в отдел стал скандальный пост в соцсетях женщины, в котором она нелестно высказалась о погибших военных в спецоперации на Украине.
«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,
написала депутат.
Ее фразой заинтересовался Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата о погибших на Украине военных.