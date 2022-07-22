Скандально известная депутат Новосибирска Хельга Пирогова оказалась беременна

Скандально известная депутат Новосибирска Хельга Пирогова оказалась беременна
Скандально известная депутат Новосибирска Хельга Пирогова оказалась беременна
Вчера, 10:15ПолитикаФото: Коалиция "Новосибирск-2020"

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова заявила о беременности

Поздно вечером, 21 июля депутата горсовета Хельгу Пирогову доставили в отдел полиции – на нее составили протокол о дискредитации российской армии. Во время этого инцидента народная избранница призналась, что беременная.

По данным из Телеграм-канала «Коалиция Новосибирск», депутат находится на четвертом месяце беременности. Из отдела ее выпустили в ночь на 22 июля.

«Кроме всего прочего, Хельга Пирогова находится на четвёртом месяце беременности. Её нельзя надолго задерживать в отделе»,

написали общественники.

В полицию ее увезли после окончания благотворительного аукциона, который и проводила Пирогова. Целью визита в отдел стал скандальный пост в соцсетях женщины, в котором она нелестно высказалась о погибших военных в спецоперации на Украине.

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,

написала депутат.

Ее фразой заинтересовался Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата о погибших на Украине военных.

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Что написала Хельга Пирогова о погибших военных
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