Скандальный новосибирский депутат Пирогова дискредитировала ВС — составлен протокол

Скандальный новосибирский депутат Пирогова дискредитировала ВС — составлен протокол
Скандальный новосибирский депутат Пирогова дискредитировала ВС — составлен протокол
Вчера, 08:15ПолитикаЭмилия КаплунскаяФото: тг-канал «Коалиция Новосибирск 2020»

На новосибирского депутата Пирогову составили протокол о дискредитации ВС

В четверг, 21 июля на депутата горсовета Хельгу Пирогову составили протокол о том, что она дискредитировала российских военных. Об этом заявил ее адвокат Егор Солунин.

«[Она] не задержана, составлен протокол об административном правонарушении, статья 20.3.3. Хельга едет домой спать»,

сообщил правозащитник в беседе с ТАСС.

В Телеграм-канале «Коалиции Новосибирск 2020» говорится, что за Пироговой, которая участвовала в благотворительном аукционе, прибыли сотрудники полиции и увезли ее в отдел. Давать показания полицейским народная избранница отказалась.

Как рассказал независимый депутат Горсовета Антон Картавин, Хельга Пирогова находится на 4-м месяце беременности. Напомним, суть громкого конфликта в том, что Пирогова сделала громкое заявление про погибших в спецоперации военных:

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,

написала депутат в своих соцсетях, правда потом заявив, что эти слова вырваны из контекста.

После скандала в деле заинтересовался и Следственный комитет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата о погибших на Украине военных.

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Что написала Хельга Пирогова о погибших военных
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