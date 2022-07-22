«[Она] не задержана, составлен протокол об административном правонарушении, статья 20.3.3. Хельга едет домой спать»,
сообщил правозащитник в беседе с ТАСС.
В Телеграм-канале «Коалиции Новосибирск 2020» говорится, что за Пироговой, которая участвовала в благотворительном аукционе, прибыли сотрудники полиции и увезли ее в отдел. Давать показания полицейским народная избранница отказалась.
Как рассказал независимый депутат Горсовета Антон Картавин, Хельга Пирогова находится на 4-м месяце беременности. Напомним, суть громкого конфликта в том, что Пирогова сделала громкое заявление про погибших в спецоперации военных:
«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,
написала депутат в своих соцсетях, правда потом заявив, что эти слова вырваны из контекста.
После скандала в деле заинтересовался и Следственный комитет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата о погибших на Украине военных.