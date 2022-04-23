Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 23 апреля после отмены штурма

Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 23 апреля после отмены штурма
Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 23 апреля после отмены штурма
Сегодня, 09:22ПолитикаФото: Медиахолдинг1MiТерритория завода "Азовсталь" в Мариуполе
Обстановка в Мариуполе нормализовалась, остатки нацбатальона «Азов» заблокированы на территории завода «Азовсталь», сообщает Минобороны РФ. Об осаде завода-крепости, и проблемах с продовольствием у обороняющихся, рассказали российские журналисты.

Жители Мариуполя получили возможность свободно передвигаться по улицам. Людям привозят гуманитарную помощь: продукты, воду и предметы первой необходимости. Власти ДНР организовали расчистку завалов, с улиц вывозят покореженную украинскую военную технику, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 22 апреля, официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Остатки украинских нацистов «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран надёжно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении, нацисты игнорируют», - заявляет представитель Минобороны РФ.

Удержание заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что боевики «Азова», против которых в России расследуется уголовное дело, не «защитники», а «конченые террористы», сказал Игорь Конашенков.

21 апреля Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент. Перед этим министр обороны Сергей Шойгу доложил, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось еще 3-4 дня.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе
Фото:Prompilit.info

На территории комбината «Азовсталь» находятся бункеры, которые уходят под землю на 3–4 яруса. В результате солдат ВСУ «с воздуха трудно достать». «Там до восьми этажей в глубину. Хорошего советского бетона. И не каждая бомба его возьмет. И всё это усложняет процесс зачистки», — цитируют российских военнослужащих «Известия».

Но у подразделений ВСУ, блокированных на «Азовстали» проблемы с продовольствием. «Склад продовольствия на «Азовстали» разбит. Продуктов у обороняющихся осталось, как говорят военные, максимум на две недели», - сообщает репортёр ВГТРК Александр Сладков в своем Телеграм-канале.

Войска РФ и силы ДНР окружили город Мариуполь 7 марта, с тех пор проиходила зачистка города. Ранее, по информации Минобороны РФ, под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».

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