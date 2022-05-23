Банк Хоум Кредит получил премию Frank Payroll Awards

Эксперты аналитического агентства Frank RG составляли свои рейтинги, опираясь на данные о выгодах от использования зарплатных карт, о тарифах на снятие наличных денег и о переводах по картам. Кроме того, рассматривались условия банка для индивидуальных зарплатных клиентов.
В итоге было признано, что условия Банка Хоум Кредит имеют целый ряд преимуществ: бесплатное обслуживание, кешбэк до 30% за покупки у партнёров, возможность выбора категорий с кешбэком до 5% каждый месяц, высокий лимит бесплатных переводов и возможность снять наличность в любых банкоматах. Об этом пишут «Новые известия».
Банк Хоум Кредит также предлагает корпоративным партнерам сервис Masspayment, который позволяет собрать в общий реестр платежи, адресованные разным банкам, и выплачивать сотрудникам зарплату своевременно, без выплаты лишних комиссий.
Напомним: премию Frank Award присуждают лучшим банкам и финансовым институтам, работающим в разных сегментах бизнеса. Payroll Awards 2022 – первая премия от Frank RG, врученная за зарплатный проект.
Впрочем, это уже не первая награда, которую Банк Хоум Кредит получает от профессионалов рынка. Ранее премию «Банк года» от финансового портала “Банки.ру” получили сразу два продукта Банка Хоум Кредит. Признания удостоились кредитная карта «120 дней без %» и дебетовая карта «Польза».