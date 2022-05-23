Единая Россия предварительное голосование с 23 мая 2022 - регистрация на сайте

Единая Россия предварительное голосование с 23 мая 2022 - регистрация на сайте
Единая Россия предварительное голосование с 23 мая 2022 - регистрация на сайте
Сегодня, 09:00ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Зарегистрироваться на праймериз с 23 мая 2022 года через портал «Госуслуг» очень легко – Atas.info расскажет, как это правильно сделать

Участие в предварительном голосовании «Единой России» можно будет принять только с понедельника, 23 мая этого года. Праймериз создан для того, чтобы проголосовать перед выборами в регионах в сентябре 2022 года.

Москвичам проходить регистрацию проще всех – можно зайти на сайт mos.ru, авторизоваться через официальный портал «Госуслуг» и все. Для жителей остальных регионов регистрация доступна на «Госуслугах», но нужно будет еще войти под своим аккаунтом и ввести адрес прописки.

Бюллетени будут доступны в интернете с 23 по 29 мая. Оставить свой голос может любой житель России на сайте pg.er.ru. Для тех кто не знает - праймериз необходим для того, чтобы выбрать одного лидера политической партии, который затем будет соревноваться при основных.

Голосование это необязательное, а только по желанию, но все-таки многим рекомендуют его проходить, чтобы создавать политический настрой в стране намного лучше.

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