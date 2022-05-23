На выборах в депутаты Заксобрания НСО победил экс-министр Ярослав Фролов

Выборы проводились на избирательном округе №8. Ранее глава строительного комитета Александр Морозов сложил полномочия после приговора суда по уголовному делу о мошенничестве. Экс-депутата обвинили в получении гранта в 41 млн рублей, который был потрачен не по назначению.