Названы самые богатые губернаторы Сибири в 2021 году (лидирует глава Алтайского края)

Названы самые богатые губернаторы Сибири в 2021 году (лидирует глава Алтайского края)
Названы самые богатые губернаторы Сибири в 2021 году (лидирует глава Алтайского края)
Сегодня, 12:52ПолитикаЭмилия КаплунскаяФото: коллаж atas.info/фото с личных страницСлева- Виктор Томенко, в середине - Александр УСС, справа - Андрей Травнико

Сколько зарабатывают сибирские губернаторы – декларации о доходах

Губернаторы регионов в Сибирском Федеральном округе отчитались о своих доходах за 2021 год. Atas.info изучил декларации и выяснил, что лидирует по доходам глава Алтайского края, а новосибирский губернатор располагается на седьмом месте.

Губернатор Алтайского края

Главой региона является Виктор Томенко. Он имеет самый большой доход за прошлый год – 85 млн рублей. В имуществе у Томенко не числится недвижимость, а в его пользовании имеется лишь строение площадью в 587,7 квадратов. В собственности у губернатора есть два автомобиля – внедорожник Land Rover Discovery и пикап Toyota Hilux.

Губернатор Красноярского края

Глава региона Александр Усс задекларировал доход в 19,29 млн рублей. Он владеет двумя жилыми домами, четырьмя земельными участками, четырьмя дачными домами, а также внедорожником Range Rover Land Rover.

Губернатор Томской области

Глава региона Сергей Жвачкин в 2022 году подал в отставку – он был на посту более 10 лет. В 2021 году экс-губернатор задекларировал доход в 14,7 млн рублей. В его имуществе указаны участок земли, квартира, нежилое помещение и снегоход Lynx 69 Yeti 600 ACE.

Губернатор Омской области

Глава региона Александр Бурков указал в декларации доход в 7,7 млн рублей. В его собственности числятся земельный участок, обще-долевая квартира и жилой дом.

Губернатор Кемеровской области

Глава Кузбасса Сергей Цивилев за год заработал 7,1 млн рублей. В имуществе губернатора нет жилых недвижимостей. В декларации указано лишь транспортные средства – два трицикла и снегоболотоход.

Губернатор Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев в 2021 году задекларировал доход в 5,5 млн рублей. В его собственности земельный участок, квартира, гараж, а также обще-долевая квартира и гараж.

Губернатор Новосибирской области

Глава региона Андрей Травников расположился в рейтинге на 7-ом месте. Его доход составил 5,1 млн рублей. Ранее Atas.info подробно изучал декларацию о доходах губернатора.

Губернатор Республики Хакасия

Глава региона Валентин Коновалов в 2021 году заработал 4 млн рублей. В его собственности числятся квартира, дом, гараж и земельный участок, два садово-огородных участка. Коновалов владеет легковым авто Mazda Familia.

Губернатор Республики Алтай

Глава республики Олег Хорохордин задекларировал самый маленький доход среди других губернаторов Сибири – 3,7 млн рублей. При этом Хорохордин владеет 4 квартирами, обще-долевой квартирой и гаражом. Губернатор Алтая имеет премиальные авто - спортивный Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz G320, BMW 740 и два мотоцикла BMW.

Губернатор Республики Тыва

Глава региона Владислав Ховалыг еще не успел отчитаться о своих доходах в 2021 году. Однако в 2020 году он задекларировал сумму в 21,1 млн рублей.

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