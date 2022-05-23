Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год

Главные следователи Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год. Кто заработал больше – выясняем из декларации.

И.о. главы следственного управления СК региона Антон Бадулин за прошлый год заработал 3 585 337 рублей. Личную недвижимость он не задекларировал, только общую с семьей квартиру площадью 233,8 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Его жена обнародовала 749 тысяч рублей. Заместитель руководителя СУ СК Виталий Зарипов внес в декларацию 3 905 414 рублей. При этом у него есть своя квартира 56,2 квадратов, и совместные с супругой земельные участки (1 200 и 164,4 квадратных метров), а также квартиры размерностью 65 и 60,3. Жена Зарипова отчиталась о заработке 496 556 рублей. Вместе с мужем у них указан «Фольксваген Тигуан». Напомним, ранее стало известно, сколько заработали в 2021 году депутаты горсовета Новосибирска. Также выяснилось, супруга кого из чиновников самая богатая.

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