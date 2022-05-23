Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год

Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год
Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год
Сегодня, 11:45ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Главные следователи Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год. Кто заработал больше – выясняем из декларации.

И.о. главы следственного управления СК региона Антон Бадулин за прошлый год заработал 3 585 337 рублей. Личную недвижимость он не задекларировал, только общую с семьей квартиру площадью 233,8 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Его жена обнародовала 749 тысяч рублей.

Заместитель руководителя СУ СК Виталий Зарипов внес в декларацию 3 905 414 рублей. При этом у него есть своя квартира 56,2 квадратов, и совместные с супругой земельные участки (1 200 и 164,4 квадратных метров), а также квартиры размерностью 65 и 60,3.

Жена Зарипова отчиталась о заработке 496 556 рублей. Вместе с мужем у них указан «Фольксваген Тигуан».

Напомним, ранее стало известно, сколько заработали в 2021 году депутаты горсовета Новосибирска. Также выяснилось, супруга кого из чиновников самая богатая.

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