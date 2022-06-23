Разворот на Восток обсудили на пленарном заседании IX Сибирского транспортного форума

Разворот на Восток обсудили на пленарном заседании IX Сибирского транспортного форума
Разворот на Восток обсудили на пленарном заседании IX Сибирского транспортного форума
Вчера, 17:29ПолитикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
Именно Сибирь за счет своего транспортно-логистического потенциала может наиболее оперативно и с меньшими затратами обеспечить разворот всех наиболее значимых экономических потоков на Восток.

Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России обсудили на главной пленарной сессии IX Сибирского транспортного форума 23 июня.

В пленарном заседании приняли участие Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, Помощник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По видеосвязи к участникам заседания обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Я безусловно считаю, что развитие транспортной инфраструктуры Сибирского округа – это важнейшая задача нашей страны», – подчеркнул он.

Александр Жуков отметил важность проведения Сибирского транспортного форума, актуальность его тематики: «Во многом экономика наша переориентируется на Восток – и ключевая роль Сибири здесь, безусловно, возрастает. Я полагаю, что обсуждение наиболее актуальных вопросов в рамках форума поможет выявить основные проблемы и узкие места, определить приоритетные направления в совместной работе. Поэтому, хочу от имени Государственной Думы пожелать успеха в работе форума».

Игорь Левитин обозначил значимость восточного транспортного направления для экономики страны, необходимость поиска новых решений на этом направлении: «Перспектива развития, конечно, теперь будет от нас требовать новых подходов. Тех, которые мы еще несколько лет тому назад видели совсем по-другому. Я имею в виду направление на Восток».

Андрей Травников, приветствуя участников и гостей форума отметил возросшую в новых условиях значимость логистического комплекса нашего региона. «Ситуация, которая складывается в последние месяцы, еще раз убедила нас в значимости и ценности логистики, влиянии её на экономику. И тот логистический, транспортный потенциал, который сформировался на территории нашего региона, помогает оперативно решать и эти задачи, выстраивать новые логистические схемы. Именно поэтому мы уделяем развитию этих отраслей повышенное внимание, продолжаем проводить Сибирский транспортный форум. Именно поэтому мы его подаем не как региональную площадку – на форуме обсуждаются проблемы и вопросы даже не Сибири, а зачастую поднимаются вопросы, касающиеся транспорта всей России», – подчеркнул глава Новосибирской области.

Андрей Травников также назвал стратегические направления развития логистической и экспортной сферы региона. «Для Новосибирской области стратегический приоритет – переработка сельхозпродукции: молока, зерна, технических, масличных культур, тем более, что на Востоке есть растущий спрос на эти продукты. Это касается и такого продукта, как уголь. У нас есть производство электродов, оно наращивается, планируется его модернизация. Приоткрою карты, предполагается освоение принципиально нового продукта, которого пока в России нет.

Далее, наработка новых рынков. Я поставил задачу трейдерам и логистам изучить Северо-Западный Китай, Монголию, страны Центральной и Южной Азии – Афганистан, Пакистан, Индию, Вьетнам. Мы серьезно присматриваемся к этим регионам. Понятно, что здесь нужно решать некоторые логистические проблемы с нашими соседями, входящими в ЕврАзЭС.

Мы системно занимаемся развитием контейнерной инфраструктуры. В стадии реализации четыре проекта по строительству и наращиванию мощностей контейнерных терминалов. Самый крупный совсем рядом – это Новосибирская транспортная компания, Сибирский контейнерный терминал – до миллиона единиц обработки. На территории Промышленно-логистического парка строительные работы уже начались. Присматриваемся к строительству контейнерных площадок на линейных элеваторах», – отметил глава региона, подчеркнув внимание Правительства Новосибирской области к данным направлениям.

Кроме того, во время работы на площадке форума губернатор ознакомился с выставочной экспозицией, на которой представлены решения в области транспорта, инфраструктурные проекты, услуги пассажирских и грузовых перевозок, логистические услуги, коммерческий транспорт, запчасти и оборудование, информационные технологии на транспорте и в логистике.

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