В Сети появилась петиция о лишении мандата новосибирского депутата Хельги Пироговой

В Сети появилась петиция о лишении мандата новосибирского депутата Хельги Пироговой
В Сети появилась петиция о лишении мандата новосибирского депутата Хельги Пироговой
Вчера, 12:20ПолитикаФото: телеграм-канал "Коалиция 2020"
Лишить мандата депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову предлагает автор электронной петиции на сайте change.org. Судя по тексту, автор обращения не имеет никакого представления о новосибирской политике

На сайте change.org появилась петиция с требованием лишить полномочий депутата Совета депутатов Новосибирска Хельгу Пирогову. Ее автор, Виталий Алексеенко, требует отозвать мандат у "депутата крупнейшей партии России, "партии власти".

Абсурд ситуации в том, что Хельга Пирогова не состоит ни в одной политической партии и представляет в горсовете оппозиционную "Коалицию 2020". Спустя сутки после создания петиции ее подписали 48 человек.

23 июля появились сообщения о том, что оппозиционный депутат покинула Россию и уехала в Казахстан. Поводом стала информация о возбуждении в отношении Пироговой уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России.

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