В Сети появилась петиция о лишении мандата новосибирского депутата Хельги Пироговой

На сайте change.org появилась петиция с требованием лишить полномочий депутата Совета депутатов Новосибирска Хельгу Пирогову. Ее автор, Виталий Алексеенко, требует отозвать мандат у "депутата крупнейшей партии России, "партии власти".
Абсурд ситуации в том, что Хельга Пирогова не состоит ни в одной политической партии и представляет в горсовете оппозиционную "Коалицию 2020". Спустя сутки после создания петиции ее подписали 48 человек.
23 июля появились сообщения о том, что оппозиционный депутат покинула Россию и уехала в Казахстан. Поводом стала информация о возбуждении в отношении Пироговой уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России.