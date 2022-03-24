Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 24 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 24 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 24 марта 2022
Сегодня, 05:36ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ продолжали уничтожать военную технику и военные объекты ВСУ, ведутся бои за Новомихайловку, сообщило Минобороны РФ по итогам дня. Войска ДНР зачистили Верхнеторецкое и ведут бои за Каменку и Новобахмутовку.

Российские ВС за день продвинулись еще на 2 км и ведут бой против 54-й механизированной бригады ВСУ на южных окраинах населенного пункта Новомихайловка.

Войска ДНР завершили зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое. Идут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ за населенные пункты Каменка и Новобахмутовка.

Авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов под Киевом, Изюмом, Сумами, Харьковом и Черниговом.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.

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