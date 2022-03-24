Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не запасся продуктами

Анатолий Локоть не сделал запаса продуктов питания. Об этом мэр Новосибирска сказал, отвечая на вопросы журналистов 24 марта 2022. Вчера об отсутствии запасов заявил губернатор области Андрей Травников.

Сахар и крупы в последние недели мэр Анатолий Локоть не запасал. «Потерял эту привычку – делать запасы – уже давно. Уверен, что наши торговые сети и магазины будут ритмично работать и снабжать население продуктами питания. Сегодня предпринят рад мер областью и городом, чтобы обеспечить людей продуктами питания», - заявил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов на часе прессы 24 марта 2022. Напомним, днем ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников тоже ответил, что не делал запасы в ТВ-эфире «Вести Новосибирск». «Я запасы не делал, но соглашусь, что память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие люди на это ведутся. Вчера разговаривал с директором магазина, он поделился: «Подхожу к полке с солью, рука тянется взять две пачки, хотя понимаешь, что это не поможет», — ответил Травников на вопрос журналиста. Губернатор еще напомнил, что такой же панический спрос на сахар был в начале пандемии коронавируса весной 2020 года: тогда россияне тоже скупали гречку и туалетную бумагу. Тогда ситуацию удалось быстро нормализовать.

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