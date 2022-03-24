Строительство метро 2022: повезло Нижнему Новгороду, в Новосибирске - как всегда

Что дали Новосибирску «вместо» метро

Существует точка зрения, что Новосибирску дали деньги на ЛДС, одну станцию метро, четвертый мост и Восточный обход. Такой набор федеральный центр может считать более чем достаточным на данном этапе. И никакие запросы от новосибирских депутатов Государственной думы ситуацию не изменят. Решения принимают не они, а вице-премьер Хуснуллин. В его схеме Новосибирск получает определенные позиции и ожидать их изменения только потому, что нам очень нужно развивать метро из-за транспортных проблем в городе, не стоит. Вопрос строительства метро в Новосибирске с повестки дня не снимается, но предстоящий непростой период в экономическом развитии страны ясно указывает на то, что пауза может продлиться и дальше. До лучших времен.