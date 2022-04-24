Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 24 апреля после отмены штурма

Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 24 апреля после отмены штурма
Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 24 апреля после отмены штурма
Сегодня, 09:15ПолитикаФото: atas.info
На сегодняшний день обстановка в Мариуполе стабилизировалась, а часть оставшихся украинских нацистов оказалась заблокированы на территории завода «Азовсталь». Об этом сообщали СМИ и Минобороны РФ в ходе брифинга 22 апреля 2022 года.

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, мариуполцы свободно передвигаются по улицам, в то время, как в городе расчищают завалы. Для людей организовали также подвоз продуктов и других товаров первой необходимости.

Представитель Минобороны РФ добавил, что остатки нацбатальона «Азов» с наемниками из США заблокированы на территории комбината «Азовсталь». При этом просьбы об освобождении женщин и детей, которые якобы находятся там с ними, они игнорируют.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе. Свою позицию он объяснил тем, что сейчас нужно думать о сохранении жизни и здоровье наших военнослужащих.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин.

Российские военные рассказывали СМИ, что в «Азовстали» находятся глубокие бункеры, в которых прячутся солдаты ВСУ. Поэтому с воздуха их будет трудно достать. При этом, как стало известно ВГТРК, у противников практически не осталось продовольствия.

Войска РФ и силы ДНР начали зачистку Мариуполя 7 марта 2022 года. Минобороны РФ сообщали о сбитых вертолетах, которые были отправлены для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».

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