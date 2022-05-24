Убийцы и насильники больше не будут работать в такси и автобусниками в Новосибирске

Убийцы и насильники больше не будут работать в такси и автобусниками в Новосибирске
Убийцы и насильники больше не будут работать в такси и автобусниками в Новосибирске
Сегодня, 18:31ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Госдума РФ приняла закон о запрете убийцам, насильникам, грабителям и другим работать водителями такси и автобусниками.

Жители Новосибирска теперь смогут спокойно пользоваться услугами такси и отправлять ребенка в школу на автобусе, ведь власти запретили работать водителями этого транспорта преступников, которые когда-то убили человека, сильно избили, похитили кого-то, ограбили или изнасиловали.

Любая работа будет запрещена для людей, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Закон коснется и граждан средней Азии и Белоруссии – они должны будут доказать, что у них нет судимости, а если не смогут, то работодатель обязан их уволить.

Стоит отметить, что до этого часто происходили криминальные ситуации, а в основном это касалось таксистов – бывшие заключенные насиловали девушек, а некоторые даже убивали.

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