Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 25 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 25 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 25 марта 2022
Сегодня, 06:05ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Минобороны РФ сообщает о создании комендантской службы и блокпостов в Киевской области. Военные привезли гуманитарную помощь в Мариуполь и Чернигов. 24 марта стало известно, что взят город Изюм.

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ организовали комендантскую службу и обеспечили надежную безопасность движения воинских колонн на территории Киевской области, сообщение опубликованы на официальной странице «ВКонтакте» Минобороны РФ.

Особое внимание на специально оборудованных блокпостах уделяется проверке автотранспорта, в том числе на наличие оружия и боеприпасов. Цель – не допустить передвижений вооруженных националистов.

Опубликовано видео, как военнослужащие Российской Федерации доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи: продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду. В одном из центральных районов Мариуполя местные жители получили около тысячи продовольственных наборов.

Также российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова. Доставлены продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание. Жители, изъявившие желание покинуть населённый пункт, были эвакуированы военнослужащими военной полиции ВС РФ.

Утром 24 марта российской армией взят под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ, сообщил на брифинге 24 марта 2022, специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным СМИ (РИА Новости, «Известия» ) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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