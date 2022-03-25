Мэр Новосибирска Локоть возглавил медиарейтинг сибирских градоначальников

Мэр Новосибирска Локоть возглавил медиарейтинг сибирских градоначальников
Мэр Новосибирска Локоть возглавил медиарейтинг сибирских градоначальников
Сегодня, 07:01ПолитикаФото: atas.info
В феврале 2022 года СМИ чаще всех упоминали мэра столицы Сибири Анатолия Локтя.

Медиалидером среди мэров сибирских городов стал глава Новосибирска Анатолий Локоть за февраль 2022 года. Об этом свидетельствует аналитическая система «Медиалогия».

Новосибирский градоначальник выбился в лидеры с двукратным отрывом. Его индекс составил 16 107,9. Следом за ним первую строку делят мэр Омска Сергей Шелест (8 878,2) и глава Красноярска Сергей Еремин (5 511,0).

В феврале 2022 года СМИ упоминали Анатолия Локтя чаще, чем других. В частности, говорилось о его выступлении перед депутатами горсовета Новосибирска, которое состоялось 14 февраля. Совет одобрил итоги работы мэра за 2021 год.

Также глава сибирской столицы комментировал выборы новогоднего талисмана. Ещё объявил сбор средств для гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

Анатолий Локоть утвердил концессионное соглашение по возведению современных остановок общественного транспорта. Подписал соответствующее постановление.

Отметим, рейтинг составляет система «Медиалогия» на основе 74 тысяч медиа-источников: телевидения, радио, газеты, онлайн-СМИ.

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