Новосибирцам предложили сажать картофель на фоне кризиса в РФ

Главам районов Новосибирска разослали письмо с требованием донести до местных жителей о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля. Об этом сообщили Telegram-канале депутатской «Коалиции-2020».
Письмо было разослано за подписью начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина.
Он попросил глав районов для исполнения письма регионального Минсельхоза через ТОСы и управляющие компании, а также иным способом, донести до жителей Новосибирска о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля людьми.
Отметим, что массовая посадка картофеля наблюдалась в 1990-х годах – тогда были в учебных заведениях обязательны сельхозработы на таких огородах. При этом многим людям выдавали землю, чтобы они сажали и могли прокормить семью.
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