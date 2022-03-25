Новосибирцам предложили сажать картофель на фоне кризиса в РФ

Новосибирцам предложили сажать картофель на фоне кризиса в РФ
Новосибирцам предложили сажать картофель на фоне кризиса в РФ
Сегодня, 08:48ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Массовые посадки картофеля хотят вернуть из 90-х годов в современный Новосибирск

Главам районов Новосибирска разослали письмо с требованием донести до местных жителей о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля. Об этом сообщили Telegram-канале депутатской «Коалиции-2020».

Фото:Документ опубликован в Telegram-канале депутатской «Коалиции-2020».

Письмо было разослано за подписью начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина.

Он попросил глав районов для исполнения письма регионального Минсельхоза через ТОСы и управляющие компании, а также иным способом, донести до жителей Новосибирска о формировании потребности в земельных участках для посадки картофеля людьми.

Отметим, что массовая посадка картофеля наблюдалась в 1990-х годах – тогда были в учебных заведениях обязательны сельхозработы на таких огородах. При этом многим людям выдавали землю, чтобы они сажали и могли прокормить семью.

Напомним, что российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России наступает тяжелейший кризис, который окажется в три раза серьезнее, чем то, что страна пережила в 1998 году.

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