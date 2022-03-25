Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как поговорили с министром Великобритании

В беседе с Уоллесом пранкеры под видом премьера Шмыгаля заявили, что хотели бы у себя на Украине продолжить ядерную программу, чтобы защититься от России. На это заявление Уоллес ответил, что Москве это явно не понравится, однако принцип Великобритании поддерживать Украину как друга, какой бы выбор она не сделала.