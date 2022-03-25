Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как поговорили с министром Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса из России. Как пишут «Новые Известия», Уоллес наговорил в беседе с комиками столько, что в Брюсселе подняли вопрос об утечки информации. Ситуацию с этим разговором обсудили вчера, 24 марта на саммите НАТО, на котором присутствовал даже президент США Джо Байден.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили в интернет полную версию видео разговора с министром обороны Великобритании. Бен Уоллес разоткровенничался с фальшивым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. При этом глава ведомства даже не знал внешность министра Украины, поэтому не подозревал, с кем именно разговаривает.
На видео глава ведомства рассказал о планах поставки дополнительного оружия на Украину. Также была затронута тема о возможном направлении британских военных в воды Черного моря. Однако другая часть разговора уже удалена. Как рассказали сами пранкеры, некоторые фразы все же могли навредить безопасности Великобритании. К примеру, в видео вырезан момент рассуждения министра обороны о ядерном оружии.
В беседе с Уоллесом пранкеры под видом премьера Шмыгаля заявили, что хотели бы у себя на Украине продолжить ядерную программу, чтобы защититься от России. На это заявление Уоллес ответил, что Москве это явно не понравится, однако принцип Великобритании поддерживать Украину как друга, какой бы выбор она не сделала.
Также Уоллес рассказал собеседнику, что Лондон заинтересован в том, чтобы Крым присоединился к НАТО. Но самое громкое заявление министр обороны сделал после: он сообщил, что британские наемники, которые воюют в Украине – «идиоты» и «неудачники».
Известно, что диалог с фальшивым Шмыгалем и Уоллесом был организован всего за несколько дней. В организации помогала министр внутренних дел Прити Пател, которая не подозревала никакого подвоха.
«Мы убедили его секретариат, чиновники организовали звонок, и министр был полностью уверен, кто хочет говорить с Уоллесом. В британской прессе пишут о том, что Пател был очень зол на свой офис, что все произошло из-за них. Пообещал с ними сотворить какое-то слово, которое английская пресса закрыла звездочками», – объяснили пранкеры «Известиям».