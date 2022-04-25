Губернатор разрешил принимать любые меры по мусорному конфликту в Новосибирске

Губернатор разрешил принимать любые меры по мусорному конфликту в Новосибирске
Губернатор разрешил принимать любые меры по мусорному конфликту в Новосибирске
Сегодня, 11:27ПолитикаФото: pixabay.com
За последние сутки фиксировали 17 обращений по проблемам с вывозом отходов с дворовых территорий.

В Новосибирске практически стабилизовалась ситуация с вывозом мусора, не считая некоторых проблем в Октябрьском и Заельцовском районах. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов в ходе оперативного совещания в правительстве 25 апреля.

Архипов отметил, что за последние сутки поступало всего 17 обращений по поводу наполненных мусором баков во дворах Октябрьского и Заельцовского районов. Ещё в середине прошлой недели фиксировали свыше 100 жалоб.

«Региональный оператор принимает меры для их устранения», – сообщил Денис Архипов.

После доклада министра губернатор Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона принимать любые меры по стабилизации ситуации. По мнению главы Новосибирской области, происходящее - коммерческий конфликт, от которого страдают горожане.

«Региональному оператору абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий. Вмешивайтесь в этот конфликт, принимайте меры, разрешаю принимать любые решения», - заключил губернатор Травников.

Напомним, 19 апреля в Новосибирске начали забастовку водители мусоровозов. Они отказались собирать и вывозит отходы с территории города.

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