Губернатор разрешил принимать любые меры по мусорному конфликту в Новосибирске

В Новосибирске практически стабилизовалась ситуация с вывозом мусора, не считая некоторых проблем в Октябрьском и Заельцовском районах. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов в ходе оперативного совещания в правительстве 25 апреля.