Мэр Новосибирска назвал сроки окончания отопительного сезона

Мэр Новосибирска назвал сроки окончания отопительного сезона
Мэр Новосибирска назвал сроки окончания отопительного сезона
Сегодня, 13:32ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Отопление отключат в домах Новосибирска только тогда, когда придет сильное потепление

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что отопительный сезон подойдет к завершению после того, как около недели температура будет выше +8 градусов на улице. Об этом он сообщил на планерном заседании.

Глава города рассказал, что прекратить подачу тепла невозможно из-за правила предоставления коммунальных услуг, в котором указано, что это можно делать при определённых условиях – когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет выше +8 градусов.

Он отметил, что в данный момент городские власти не принимали решение о прекращении подачи тепла.

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