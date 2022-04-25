Мэр Новосибирска назвал сроки окончания отопительного сезона

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что отопительный сезон подойдет к завершению после того, как около недели температура будет выше +8 градусов на улице. Об этом он сообщил на планерном заседании.
Глава города рассказал, что прекратить подачу тепла невозможно из-за правила предоставления коммунальных услуг, в котором указано, что это можно делать при определённых условиях – когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет выше +8 градусов.
Он отметил, что в данный момент городские власти не принимали решение о прекращении подачи тепла.