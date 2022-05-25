Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии
Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии
Сегодня, 17:37ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Суд в Новосибирске признал местного жителя виновным в дискредитации действий вооруженных сил России. По мнению судьи, об этом свидетельствовали надписи на плакате, с которым нарушитель вышел на одиночный пикет

Заельцовский районный суд Новосибирска признал молодого жителя города виновным по административной статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Нарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение принято в его отсутствие – несмотря на то, что молодой человек был надлежащим образом извещен, на судебное заседание он не явился.

Как пояснили в суде, 24 апреля новосибирец провел одиночный пикет на площади Ленина. В руках он держал лист бумаги, надпись на котором, по мнению Фемиды, шла в разрез с административным кодексом. Что именно было написано на бумаге, в суде не уточнили. Однако представители правосудия подчеркнули, что уголовного состава в действиях новосибирце нет.

Ранее суды признали виновными по аналогичной статье административного кодекса трех жителей Новосибирска. Им назначены штрафы в размере от 30 до 45 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Новосибирсксудштрафы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы