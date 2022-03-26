Продовольственная ярмарка открылась в Новосибирске в последние выходные марта 2022

Продовольственная ярмарка открылась в Новосибирске в последние выходные марта 2022
Продовольственная ярмарка открылась в Новосибирске в последние выходные марта 2022
Сегодня, 06:43ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Специализированная продовольственная ярмарка работает в субботу 26 марта по адресу ул. Челюскинцев, 21. Продукты по низким ценам от производителей можно купить в центре Новосибирска - на площадке у государственного цирка.

Время работы ярмарки с 10 до 16 часов. Посетителям ярмарки аграрии и предприятия пищевой промышленности Новосибирска, Колыванского, Тогучинского, Ордынского районов и Алтайского края предложат продукты: колбасные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, мед.

22 универсальные или специализированные ярмарки продут в Новосибирске по выходным в апреле и мае.

В следующую субботу 2 апреля продовольственная ярмарка работает в Ленинсокм районе: пл. К. Маркса, 1 (ТЦ «ГУМ»). А в воскресенье 3 апреля – в Октябрьском районе: ул. Сакко и Ванцетти, 33 (перед администрацией Октябрьского района).

Этой весной ярмарки пройдут в каждом районе Новосибирска.

Материалы по теме:
2022Новосибирскценыярмаркипродуктынизкие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы