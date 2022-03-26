Продовольственная ярмарка открылась в Новосибирске в последние выходные марта 2022

Специализированная продовольственная ярмарка работает в субботу 26 марта по адресу ул. Челюскинцев, 21. Продукты по низким ценам от производителей можно купить в центре Новосибирска - на площадке у государственного цирка.

Время работы ярмарки с 10 до 16 часов. Посетителям ярмарки аграрии и предприятия пищевой промышленности Новосибирска, Колыванского, Тогучинского, Ордынского районов и Алтайского края предложат продукты: колбасные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, мед. 22 универсальные или специализированные ярмарки продут в Новосибирске по выходным в апреле и мае. В следующую субботу 2 апреля продовольственная ярмарка работает в Ленинсокм районе: пл. К. Маркса, 1 (ТЦ «ГУМ»). А в воскресенье 3 апреля – в Октябрьском районе: ул. Сакко и Ванцетти, 33 (перед администрацией Октябрьского района). Этой весной ярмарки пройдут в каждом районе Новосибирска.

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