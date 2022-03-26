Участники спецоперации на Украине признаны ветеранами боевых действий: закон подписан

Закон о наделении участников специальной военной операции на Украине статусом ветерана боевых действий подписал Президент РФ Владимир Путин 26 марта. Ежемесячной выплата ВБД составляет 3481,85 рублей в 2022 году.

Новый закон даст участникам спецоперации на Украине и в Донбассе налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом обеспечивает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, участвующим в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. В 2022 году размер ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий составляет 3481,85 рублей. Члены семьи ветерана с инвалидностью I группы и погибшего имеют право получать 19 980,06 рублей каждый месяц. Компенсация Какие выплаты Пенсионный фонд России в 2022 году предоставляет военнослужащим и их семьям, которые раньше предоставлялись органами социальной защиты – в материале Atas.info.

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