В Новосибирской области хлебопекарни получат господдержку, если не повысят цены

В Новосибирской области из федерального бюджета направили 72,6 млн рублей на компенсации части затрат при производстве и реализации хлеба и хлебобулочных изделий – еще более 733 тысяч рублей выделят из регионального бюджета.
«Производство хлеба находится на особом контроле. Для поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб Минсельхоз РФ продлил действие мер государственной поддержки, принятых в 2021 году», - сказал заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.
Хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного хранения: по 2,5 рубля на кг продукции.
Получить поддержку смогут предприятия, который не будут повышать цены на продукции.