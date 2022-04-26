В Новосибирской области хлебопекарни получат господдержку, если не повысят цены

В Новосибирской области хлебопекарни получат господдержку, если не повысят цены
В Новосибирской области хлебопекарни получат господдержку, если не повысят цены
Сегодня, 19:51ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Государственную поддержку смогут получить те хлебопеки, которые не будут повышать цены на продукцию

В Новосибирской области из федерального бюджета направили 72,6 млн рублей на компенсации части затрат при производстве и реализации хлеба и хлебобулочных изделий – еще более 733 тысяч рублей выделят из регионального бюджета.

«Производство хлеба находится на особом контроле. Для поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб Минсельхоз РФ продлил действие мер государственной поддержки, принятых в 2021 году», - сказал заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного хранения: по 2,5 рубля на кг продукции.

Получить поддержку смогут предприятия, который не будут повышать цены на продукции.

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