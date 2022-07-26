Для выплаты 10000 рублей к школе в бюджете 1.5 трлн. допдоходов - депутат Сулейманов

Ренат Исмаилович, сейчас в обществе очень высок интерес: повторится ли единовременная выплата семьям с детьми на подготовку к школе летом 2022 года? В 2020 и 2021 годах выплата 10 000 рублей на эти цели была в августе? Сейчас может быть такая выплата перед 1 сентября?
Такая выплата безусловно необходима. Потому что сегодня в России достаточно высокий уровень инфляции – она оценивается в 15% в годовом исчислении. Это очень существенно, особенно для семей, имеющих детей. Ведь когда в семье несколько детей, это нередко переводит семью в разряд малоимущих. Сегодня растут расходы на подготовку детей в школу.
В 2021 году по оценкам Счетной Палаты на подготовку мальчика в школу требовалось в среднем 19 тысяч рублей, девочки – 23 тысячи. Поэтому 10-тысячные выплаты, которые производились два последних года: в связи с пандемией, и прошлая, видимо, в связи с выборами в Государственную Думу – это была существенная поддержка семьям с детьми.
Насколько я знаю, заявления на выплаты гражданами подаются, но выплаты осуществляются только малообеспеченным, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. Это не поголовные выплаты, а индивидуальные.
Но мы подходим к началу учебного года. В августе люди будут готовить детей к выходу в школу. Если будет сформулирована политическая воля со стороны Президента РФ – правительство выполнит это решение. Но на сегодняшний день про такие решения я ничего не знаю. Мне неизвестно о каких-либо нормативных документах, связанных с подобной выплатой.
А какой документ предшествует выплате? Какова официальная процедура?
Это должно быть постановление правительства РФ. Полномочия сегодня все у правительства есть. Раньше для этого требовалось вносить поправки в бюджет через Государственную Думу, узаконивая выплату. Сегодня Госдума дала правительству беспрецедентные полномочия распоряжаться дополнительными доходами бюджета без согласования с Госдумой, с учетом антисанкционных мер и кризиса. У правительства есть все финансовые полномочия. Если на то будет прямое указание главы государства, правительство может эти выплаты осуществить в рамках своей компетенции.
Механизм единовременных выплат всегда одинаков: сначала заявление президента Владимира Путина, потом постановление правительства?..
Да, а после постановления правительства, следующий шаг переходит к исполнителю. Выплаты осуществляются через Пенсионный Фонд России.
Выплата нужна, необходима в условиях того, что правительству не удается сдержать инфляцию. Инфляция у нас очень высокая - 15%, такой давно не было. Мы это видим посещая магазины – насколько у нас цены скакнули на потребительские товары. И в том числе на товары, связанные с подготовкой к школе: надо купить ребенку новый костюм, надо учебники…
28 сентябре 2021 на совещании по экономическим вопросам с правительством, где обсуждался госбюджет 2022 года, Президент РФ Владимир Путин говорил, что единовременные выплаты хорошо себя показали, как мера поддержки (Летом и осенью 2021 единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили семьи с детьми, пенсионеры, а военнослужащие и силовики – по 15 тысяч рублей. Прим.ред.). Путин тогда сказал, что он не исключает повторения таких выплат в 2022 году. Но в этом году единовременных выплат по 10000 рублей еще не было. Почему?
Возможности есть. По итогам первого полугодия в федеральный бюджет России, в связи со значительным ростом цен на энергоносители, поступили дополнительные доходы – полтора триллиона рублей. Это несмотря на проведение специальной военной операции, которая требует затрат, и кризис в экономике, вызванный санкционным давлением. Налог на добычу полезных ископаемых у нас снова начал составлять половину федерального бюджета и по этому параметру у нас перевыполнение.
Поэтому дополнительные доходы в бюджете есть. Средства есть. Как ими будет распоряжаться правительство - мне трудно сказать. Я не владею информацией: какие у нас расходы в том числе и на специальную военную операцию, на дополнительные меры поддержки экономики. А эти расходы существенно возросли. Но я считаю, что выплата людям – это тоже мера поддержки экономики. Повышая платежеспособный спрос населения, мы тем самым стимулируем развитие экономики. Люди будут больше приобретать товаров и больше средств пойдет на развитие нашей экономики. И с точки зрения социального положения населения мы видим, что людям сейчас тяжело. И государство им обязано помогать.