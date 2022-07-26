Для выплаты 10000 рублей к школе в бюджете 1.5 трлн. допдоходов - депутат Сулейманов

28 сентябре 2021 на совещании по экономическим вопросам с правительством, где обсуждался госбюджет 2022 года, Президент РФ Владимир Путин говорил, что единовременные выплаты хорошо себя показали, как мера поддержки (Летом и осенью 2021 единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили семьи с детьми, пенсионеры, а военнослужащие и силовики – по 15 тысяч рублей. Прим.ред.). Путин тогда сказал, что он не исключает повторения таких выплат в 2022 году. Но в этом году единовременных выплат по 10000 рублей еще не было. Почему?