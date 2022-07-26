Как Россия создала Румынию?

Некогда румыны, как и русские, стали христианами, православными – во времена раннего Средневековья. Правда, тогда Румынии – как страны с таким названием – не существовало: были разрозненные княжества, объединенные лишь верой.

Уже тогда наши народы оказались связаны общим прошлым: румыны долгое время пользовались церковнославянским языком в богослужениях и кириллицей для общения и записи текстов. Как же появилась на карте мира Румыния? Господари (правители) Валахии и Молдавии (на территории нынешней Румынии) долгое время искали дружбы и защиты у российских монархов. Господарей – православных христиан – тяготила участь вассалов мусульманской Османской империи. Не нравилась им и необходимость оставлять заложниками своих детей и близких в Стамбуле, где многие из них, а иногда и сами правители, принимали мученическую смерть от рук султанов. Тяжелой ношей был и подушный налог, который должны были платить все подданные-немусульмане султану, и сверх этого – многочисленные поборы и дани, которые нужно было ежегодно собирать и отправлять туркам-османам. Уже в XVIII веке господари и бояре видели в России покровителя и защитника. Спасаясь от турок, многие находили приют и славу при царском дворе. В 1711 году к двору Петра I прибыл с тысячей бояр изгнанный господарь Молдавии Дмитрий Кантемир, ставший светлейшим князем российским, наряду с прославленным соратником петровским, Александром Даниловичем Меньшиковым. Его сын – первый российский поэт-сатирик Антиох Дмитриевич Кантемир, бывший послом России в Англии и Франции. Историческая задача России Россия считала своей исторической задачей избавиться от турецкой угрозы, видела в себе защитника прав и свобод христианских народов, живших под властью Турции. Власть последней же постепенно слабела, и румыны стремились выйти из-под её влияния. В XIX веке Российская империя приняла самое непосредственное участие в освобождении православной Румынии. Значительная часть территории будущей Румынии по настоянию России была передана турками под российское покровительство по итогам войны 1828-1829 годов. Были приняты первые конституции Молдавии и Валахии, позволившие будущим румынским землям развиваться так же, как это делали другие европейские страны того времени. Румыны становились действительно румынами, а не просто жителями сёл и местечек разных территорий. Открылись школы с преподаванием на родном языке. Историки высоко оценили эти законы: «Первые румынские конституции, в которых вводились фиксированные и стабильные законы, сменившие сиюминутные и произвольные решения». Череда войн и окончательная независимость Уже тогда мечте румын о независимости стали «вставлять палки в колёса» западноевропейские державы, не желавшие ослабления Турции – в противовес России. Началось все ещё с Наполеона, который побуждал румын к «ограничению русской экспансии». После Крымской войны румыны попали под влияние западных держав, которые не ставили своей целью освобождение Румынии от османского ига: княжества продолжали платить изнурительную дань Османской империи. Румыния появилась в результате русско-турецких войн, а суверенной страной стала по воле России в 1877 – 1878 гг., после окончательного освобождения Румынии от турецко-османского владычества, длившегося с XVI века. Русские потери в этой войне составили 16 тысяч убитых и 7 тысяч умерших от ран (есть и другие оценки – до 36,5 тысяч убитых и 81 тысяча умерших от ран и болезней). Эти цифры потерь огромны сами по себе, но стоит учесть, что, например, в Ярославле конца XIX века жила 71 тысяча человек, то есть на этой войне погибла либо четверть, либо половина жителей большого российского города. Союзные русским румыны потеряли 1,5 тысячи человек. Да, румынские войска тогда приняли непосредственное участие в боевых действиях – разумеется, на стороне России. Русско-румынские войска вместе участвовали в осаде болгарской Плевны, во время освобождения Болгарии от турецкого владычества, а первый румынский король даже стал маршалом объединенных русско-румынских войск. Потери России и приобретения Румынии По мирному соглашению между Россией и Османской империей Турция признавала независимость Румынии. Благодаря России Румыния впервые в истории получила выход к Черному морю. Знаменитый российский государственный деятель, канцлер Горчаков, подчеркнул: «...все права и привилегии Румынии были обеспечены ценой русской крови. Нет ни одного договора, подписанного в течение века между Россией и Турцией, который не содержал бы положений, благоприятных для румын». Война обошлась России в миллиард рублей, что в 1,5 раза превысило доходы госбюджета 1880 года (пример из нынешнего времени: при федеральном бюджете в 16 трлн. руб., война обошлась бы сейчас России за один год в 24 триллиона рублей). “Вклад России в обретение Румынией самостоятельности и государственности был в первую очередь политический – это поддержка на уровне дипломатии. Это поддержка военная. Без участия русских войск румыны бы не смогли одержать верх в противостоянии с Османской империей в 1878 году. Это во многом хозяйственная поддержка между Россией и Дунайскими княжествами, потом между Россией и объединенной Румынией, Молдавией, Валахией. Были активные контакты в сфере экономики. Во всех направлениях поддержки Россия внесла важнейший вклад”. Александр Вершинин, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ Как относятся к России современные румыны? Однако в современной румынской школьной программе по истории лишь одна страница учебника посвящена войне за государственную независимость. Ссылки на позитивную роль России в этом процессе минимальны. Зато эти учебники по истории упоминают «негативную роль России», отмечая «изначальный отказ в военном сотрудничестве с Румынией», а отказ от последующего союза Румынии с Россией в пользу европейских держав интерпретируется как результат «плохих отношений с Санкт-Петербургом». Причина такого отношения лежит в идеологии и новейшей истории взаимоотношений наших стран. Советский Союз, например, воспринимался в довоенной Румынии как «главный враг румынского пространства, благодаря славянским амбициям на пути к Константинополю и Средиземному морю». Бухарест стал участником гитлеровской коалиции и принял участие во Второй мировой войне. При этом (что по понятным причинам также не находит отражения в современных румынских школьных учебниках – об этом вообще немодно вспоминать!) целью Румынии было «устранение огромной геополитической угрозы в виде Великой Украины, стремящейся к восстановлению при поддержке Третьего Рейха». Поэтому эти учебники вообще уделяют чрезвычайно небольшое место участию Румынии во Второй мировой войне, вместо этого посвящая множество страниц «коммунизму и тоталитаризму». К тому же, в 1944 году король Румынии Михай сверг и арестовал прогитлеровского диктатора Иона Антонеску, после чего страна перешла на сторону СССР в войне против нацистской Германии, – за это король даже стал кавалером советского ордена Победы. Затем Румыния вообще стала социалистическим государством, присоединившимся к организации Варшавского договора, под общим руководством Москвы. Поэтому после распада СССР и присоединения Румынии к блоку НАТО осознанное утаивание информации об общих страницах румыно-российских и румыно-советских отношений стало частью образовательной и информационной политики этой страны. “Советский Союз крайне терпимо относился к тем странам, которые в 41-м году сначала оказались в гитлеровской коалиции, а затем в 44-м году поменяли фронт, стали участниками уже антигитлеровской коалиции. Советский Союз оказал очень существенную дипломатическую, политическую и экономическую поддержку Румынии, которая только в 44-м году примкнула к борьбе против Гитлера, поменяв фронт. И в результате, благодаря советской поддержке, не только сохранила свою территорию, но и нарастила, став одним из крупнейших государств Восточной Европы.” Федор Гайда, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ

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