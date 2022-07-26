Скандальный депутат Пирогова сбежала из Новосибирска в Грузию, скрываясь от следствия

Депутат замешана в скандале после громкого поста в соцсетях – она предложила надавать «по щщам погибшим военным и снова положить их в могилы».
Против Пироговой возбудили дело по статье: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. После этого народная избранница скрылась от следствия.
Её коллега, депутат Светлана Каверзина, подтвердила то, что Хельга Пирогова уехала за границу. Сейчас она находится в Грузии.
Напомним, ранее в Сети появилась петиция о лишении мандата новосибирского депутата Хельги Пироговой. Абсурд ситуации в том, что Хельга Пирогова не состоит ни в одной политической партии и представляет в горсовете оппозиционную "Коалицию 2020". Спустя сутки после создания петиции ее подписали 48 человек.