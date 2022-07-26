Скандальный депутат Пирогова сбежала из Новосибирска в Грузию, скрываясь от следствия

Напомним, ранее в Сети появилась петиция о лишении мандата новосибирского депутата Хельги Пироговой. Абсурд ситуации в том, что Хельга Пирогова не состоит ни в одной политической партии и представляет в горсовете оппозиционную "Коалицию 2020". Спустя сутки после создания петиции ее подписали 48 человек.