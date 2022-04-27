Что сказал Путин генсеку ООН про «Азовсталь»: последние новости по Украине 27 апреля

Владимир Путин дал согласие на участие ООН в эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Президент РФ сказал об этом на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, 26 апреля.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о принципиальном согласии Владимира Путина на участие представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На встрече Президента России Владимира Путина с Генсеком ООН Антониу Гутерришем обсуждалась ситуация в Мариуполе. «Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены. Завод «Азовсталь» полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий», – цитирую Путин РИА Новости. Фото: kremlin.ru Российский лидер сказал, что если на территории комбината находятся мирные жители, то украинские войска должны их выпустить. Иначе они действуют, как террористы. Россия неоднократно объявляла об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На территории металлургического комбината «Азовсталь» построены бункеры, которые уходят под землю на несколько ярусов. Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, что происходит на «Азовстали». «Бункеры — советской постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами. Был внутри на 2-х блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все, там туалет есть, техническая вода установлена», — цитирует его рассказ телеграм-канал «Известий». Отменить штурм металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе приказал Президент РФ Владимир Путин, 21 апреля, на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

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