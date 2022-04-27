Депутат Тямин назвал вредоносными вышки сотовой связи в Новосибирске

Депутат Тямин назвал вредоносными вышки сотовой связи в Новосибирске
Депутат Тямин назвал вредоносными вышки сотовой связи в Новосибирске
Сегодня, 16:13ПолитикаФото: pixabay.com
Он поднял вопрос о законности установки вышек сотовой связи возле детских учреждений.

Вышки сотовой связи назвал вредоносными для детей и взрослых жителей Новосибирска депутат Николай Тямин. Об этом он заявил на сессии горсовета 27 апреля.

Депутат обратил внимание на то, что некоторые вышки сотовой связи установлены возле детских садов и поднял вопрос о их безопасности. Тямин считает, что нужно обследовать их и проверить законность нахождения вблизи детей.

«Хотелось бы узнать, какой статус у этих вышек - стационарный объект или нестационарный. Их присутствие в 5–7 метрах от детских площадок - вредоносное явление», - заявил Николай Тямин.

Стоит отметить, вокруг вышек сотовой связи в Новосибирске не впервые разгораются споры. При этом городские власти заверяют, что они необходимы у школ для доступа к скоростному интернету.

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