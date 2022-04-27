Инвестиции Модульбанка поддержат начинающие отечественные производства

Как сообщает newsnn.ru, за счет поддержки финансового учреждения набранные бизнесом темпы роста будут соответствовать требованиям, предъявляемым современной российской экономикой.
«Мануфактура» позволяет банку стать партнером-участником производственного бизнеса. Кредитное учреждение намерено инвестировать в производство, поддержать предпринимателей, предоставляя им свои ресурсы. А при помощи экспертизы банка можно расширить продуктовую линейку, бизнес сможет набрать высокие обороты. Условия инвестирования банком будут обсуждаться индивидуально, с учетом возможностей и пожеланий каждого отдельного клиента.
Уже сегодня в банке бизнес может прокредитоваться на льготных условиях. Эти средства помогут с закупкой сырья или с решением других производственных задач. В дальнейшем предприниматели смогут получить доступ к целому комплексу различных услуг, с помощью которых можно развивать производственный бизнес. Банк поможет приобретать оборудование и комплектующие, бизнесу подскажут опытные менторы, а цеха со всем необходимым для работы оборудованием предприниматель получит на льготных условиях.
Предприятие, выпускающее комбучу и натуральные лимонады Rawish, стало первым партнерским производством «Мануфактуры» Модульбанка.
Ранее в 2021 году банк предложил своим клиентам пакет услуг «Маркетплейс». И теперь продавцы на торговых площадках получили полный цикл сопровождения, связанного с анализом рынка, выбором ниши, оформлением витрины магазина и карточек товаров. Продавцы получат помощь, даже проводя закупки в Китае. Им помогут с логистикой и сертификацией товара.
Направление «Мануфактура» в кредитном учреждении будут развивать, внедряя такую же схему, постепенно вводя все новые сервисы для отдельных бизнес-процессов. Это могут быть как предоставление собственных цехов, так и услуги, связанные с закупками и маркетингом. Также предпринимателей ждет наработанный Модульбанком опыт работы с маркетплейсами. За счет чего бизнес может открывать для своих товаров каналы продаж.
По информации, озвученной членом правления Модульбанка Павлом Семеновым, в качестве своей задачи кредитное учреждение видит помощь предпринимателям, чтобы рос их бизнес. В наши дни, когда в экономике так много зависит от предпринимателей, банк способен предоставить им всю необходимую для работы инфраструктуру, в том числе и небанковскую. За счет этого бизнес может расти и развиваться. Как свидетельствуют данные на конец марта, импорт потребительских товаров в России упал на 56 процентов. То есть можно говорить о появлении оперативного простора, который могут занять отечественные производители. В связи с этим в Модульбанке планируют поддерживать их всеми способами и средствами. «Чтобы на рынке появлялось все больше продуктов с гордой наклейкой «Сделано в России», — поясняет банкир.
Подключение к «Мануфактуре» — прерогатива клиентов Модульбанка. Счет можно открыть онлайн всего за пять минут. И затем у клиента появляется возможность доступа к любым сервисам и продуктам банка.