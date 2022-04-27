Инвестиции Модульбанка поддержат начинающие отечественные производства

Посредством своего направления «Мануфактура» Модульбанк помогает отечественному бизнесу в новых экономических условиях организовать собственное производство или развивать то, что уже есть. Банком ставится задача, чтобы производственных компаний стало как можно больше.

Как сообщает newsnn.ru, за счет поддержки финансового учреждения набранные бизнесом темпы роста будут соответствовать требованиям, предъявляемым современной российской экономикой. «Мануфактура» позволяет банку стать партнером-участником производственного бизнеса. Кредитное учреждение намерено инвестировать в производство, поддержать предпринимателей, предоставляя им свои ресурсы. А при помощи экспертизы банка можно расширить продуктовую линейку, бизнес сможет набрать высокие обороты. Условия инвестирования банком будут обсуждаться индивидуально, с учетом возможностей и пожеланий каждого отдельного клиента. Уже сегодня в банке бизнес может прокредитоваться на льготных условиях. Эти средства помогут с закупкой сырья или с решением других производственных задач. В дальнейшем предприниматели смогут получить доступ к целому комплексу различных услуг, с помощью которых можно развивать производственный бизнес. Банк поможет приобретать оборудование и комплектующие, бизнесу подскажут опытные менторы, а цеха со всем необходимым для работы оборудованием предприниматель получит на льготных условиях. Предприятие, выпускающее комбучу и натуральные лимонады Rawish, стало первым партнерским производством «Мануфактуры» Модульбанка. Ранее в 2021 году банк предложил своим клиентам пакет услуг «Маркетплейс». И теперь продавцы на торговых площадках получили полный цикл сопровождения, связанного с анализом рынка, выбором ниши, оформлением витрины магазина и карточек товаров. Продавцы получат помощь, даже проводя закупки в Китае. Им помогут с логистикой и сертификацией товара. Направление «Мануфактура» в кредитном учреждении будут развивать, внедряя такую же схему, постепенно вводя все новые сервисы для отдельных бизнес-процессов. Это могут быть как предоставление собственных цехов, так и услуги, связанные с закупками и маркетингом. Также предпринимателей ждет наработанный Модульбанком опыт работы с маркетплейсами. За счет чего бизнес может открывать для своих товаров каналы продаж. По информации, озвученной членом правления Модульбанка Павлом Семеновым, в качестве своей задачи кредитное учреждение видит помощь предпринимателям, чтобы рос их бизнес. В наши дни, когда в экономике так много зависит от предпринимателей, банк способен предоставить им всю необходимую для работы инфраструктуру, в том числе и небанковскую. За счет этого бизнес может расти и развиваться. Как свидетельствуют данные на конец марта, импорт потребительских товаров в России упал на 56 процентов. То есть можно говорить о появлении оперативного простора, который могут занять отечественные производители. В связи с этим в Модульбанке планируют поддерживать их всеми способами и средствами. «Чтобы на рынке появлялось все больше продуктов с гордой наклейкой «Сделано в России», — поясняет банкир. Подключение к «Мануфактуре» — прерогатива клиентов Модульбанка. Счет можно открыть онлайн всего за пять минут. И затем у клиента появляется возможность доступа к любым сервисам и продуктам банка.

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