Новосибирский детский омбудсмен предложила охранять детсады силовыми структурами

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что трагедия в детском саду Ульяновской области произошла из-за руководителей. Она считает, что за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должны следить профессиональные охранники.
Напомним, что 26 апреля 2022 года мужчина ворвался в детский сад поселка Вешкайма Ульяновской области с ружьем Иж-27 и открыл стрельбу. От его рук погибли четыре человека, а сам он застрелился. Охранников в учреждении не было, работала только тревожная кнопка.
«В школах, детских садах и других образовательных и воспитательных учреждениях, которым родители доверяют своих детей, следить за безопасностью должны профессиональные охранники, представители силовых ведомств, у которых отработан план действий в подобных ситуациях, когда к ним приходят с оружием», - написала Болтенко в своем Telegram-канале.
Она также считает, что в образовательных учреждениях нужно постоянно проводить мероприятия по отработке правил проведения при ЧП и эвакуации.
«Необходимо пересмотреть принципы и критерии оценки состояния здоровья, в том числе психического, при выдаче справок на разрешение приобретения оружия. Должен быть четкий контроль за каждой выданной лицензией, в чьи руки она попала», - подчеркнула детский омбудсмен.
По информации Минобра Новосибирской области и департамента образования мэрии Новосибирска, все детские сады в городе оснащены системами видеонаблюдения. В каждом из них есть охранник или вахтер – они не впускают на территории подозрительных людей, а во время тихого часа с детьми находится воспитатель.
При этом все калитки, которые находятся по периметру детского сада и аварийные выходы, должны быть закрыты.