Новосибирский детский омбудсмен предложила охранять детсады силовыми структурами

По информации Минобра Новосибирской области и департамента образования мэрии Новосибирска, все детские сады в городе оснащены системами видеонаблюдения. В каждом из них есть охранник или вахтер – они не впускают на территории подозрительных людей, а во время тихого часа с детьми находится воспитатель.