Умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Одинец в Новосибирске

В Новосибирске скончался президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец. Информация об этом появилась 27 апреля на сайте Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП).
Александр Константинович окончил инженерно-экономический факультет Московского технологического института легкой промышленности в 1978 году. Отслужил в армии. Потом работал на НПО «Электроагрегат», который возглавил в 1998 году.
Отмечается, что Александр Одинец владел 2,4% акций компании. За годы успешной карьеры в области электротехники в Новосибирске он был награжден медалью «За трудовую доблесть», дипломом лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири» и получил статус «Надежный партнер».
К слову, АО «Электроагрегат» занимается разработкой, производством и ремонтом вооружения и военной техники. Сейчас предприятие производит системы электроснабжения и дизельных электроагрегатов.