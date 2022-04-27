Умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Одинец в Новосибирске

Умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Одинец в Новосибирске
Умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Одинец в Новосибирске
Сегодня, 12:47ПолитикаФото: pixabay.com
Он скончался в возрасте 65 лет.

В Новосибирске скончался президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец. Информация об этом появилась 27 апреля на сайте Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП).

Александр Константинович окончил инженерно-экономический факультет Московского технологического института легкой промышленности в 1978 году. Отслужил в армии. Потом работал на НПО «Электроагрегат», который возглавил в 1998 году.

Отмечается, что Александр Одинец владел 2,4% акций компании. За годы успешной карьеры в области электротехники в Новосибирске он был награжден медалью «За трудовую доблесть», дипломом лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири» и получил статус «Надежный партнер».

К слову, АО «Электроагрегат» занимается разработкой, производством и ремонтом вооружения и военной техники. Сейчас предприятие производит системы электроснабжения и дизельных электроагрегатов.

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