Андрей Травников поручил провести модернизацию опорной сети региональных автодорог

Андрей Травников высоко оценил организацию и проведение IX Международного Сибирского транспортного форума. «Форум прошел очень масштабно – это связано с тем, что он прошел очень своевременно – именно сегодня тот период, когда мы все переоцениваем значимость логистики и транспорта. Повестка форума получилась очень деловая, дискуссии предметными, иногда острыми, что тоже важно. Мы все находились в поиске новых подходов, решений, новой стратегии транспортного комплекса не только Сибири, но и всей России. На этом фоне еще раз очень наглядно, явно стало видно значимость транспортного узла, всей транспортной сети Новосибирской области на транспортной карте России», – отметил губернатор.