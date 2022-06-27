Андрей Травников поручил провести модернизацию опорной сети региональных автодорог

Андрей Травников поручил провести модернизацию опорной сети региональных автодорог
Андрей Травников поручил провести модернизацию опорной сети региональных автодорог
27 июня, 14:10ПолитикаФото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Поручения областному министерству транспорта по итогам прошедшего в регионе IX Международного Сибирского транспортного форума дал губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве региона 27 июня.

«Конкретно в перечень поручений прошу включить задачу, которая проходила рефреном: практически на всех площадках звучала тема развития опорной сети региональных дорог, – подчеркнул Андрей Травников. – Как вы знаете, Президент сформулировал поручение на ближайшие пять лет: мы должны привести к нормативному состоянию не менее 85% дорог региона. Если раньше эта задача касалась дорог мегаполиса и агломерации, то сегодня это касается большой сети региональных дорог. В перечень попали все основные дороги, которые соединяют районные центры Новосибирской области с прилегающими территориями. Теперь задача ближайших недель − разработать план работ по приведению к нормативу не менее 85% дорог, определить источники и объём финансирования, основные проектные решения», – подчеркнул глава региона.

Андрей Травников высоко оценил организацию и проведение IX Международного Сибирского транспортного форума. «Форум прошел очень масштабно – это связано с тем, что он прошел очень своевременно – именно сегодня тот период, когда мы все переоцениваем значимость логистики и транспорта. Повестка форума получилась очень деловая, дискуссии предметными, иногда острыми, что тоже важно. Мы все находились в поиске новых подходов, решений, новой стратегии транспортного комплекса не только Сибири, но и всей России. На этом фоне еще раз очень наглядно, явно стало видно значимость транспортного узла, всей транспортной сети Новосибирской области на транспортной карте России», – отметил губернатор.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы