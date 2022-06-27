Беглый депутат Бойко прокомментировал назначение Антонова на пост советника главы ДНР

Депутата Бойко развеселило назначение Антонова на пост советника главы ДНР

Депутат Сергей Бойко в очередном ролике на своем You-Tube канале прокомментировал назначение депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова на пост советника главы ДНР. По его мнению, общественника там «расстреляют как военного преступника».

По словам Бойко, перевод Антонова на высокопоставленную должность в Донецкую народную республику ему не понятен. Ведь множество незавершенных дел есть в Новосибирске, да к тому же, не исключено, что Ростислава могут расстрелять там расстрелять как военного преступника. «Зачем новосибирскому депутату эффективно работать на территории ДНР, когда в Новосибирске вопросов куча. Я вот не могу вернуться, а Ростислав может, но ему почему-то хочется не Новосибирском заниматься, а Донецком», - сказал Сергей Бойко. Ростислав Антонов иронично согласился с тем, что есть вероятность попасть под расстрел, если поймают. Он добавил: «Бойко прекрасно знает тех, с кем работает». «Забавно, что Сергей полагает, что он ещё может на что-то в России повлиять. В частности, на моё назначение. Но все его возможности как политика закончились, когда он покинул страну», - ответил Антонов. Напомним, депутат Сергей Бойко покинул Россию ещё в 2021 году, боясь уголовного преследования.

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