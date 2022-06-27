Беглый депутат Бойко прокомментировал назначение Антонова на пост советника главы ДНР

По словам Бойко, перевод Антонова на высокопоставленную должность в Донецкую народную республику ему не понятен. Ведь множество незавершенных дел есть в Новосибирске, да к тому же, не исключено, что Ростислава могут расстрелять там расстрелять как военного преступника.
«Зачем новосибирскому депутату эффективно работать на территории ДНР, когда в Новосибирске вопросов куча. Я вот не могу вернуться, а Ростислав может, но ему почему-то хочется не Новосибирском заниматься, а Донецком», - сказал Сергей Бойко.
Ростислав Антонов иронично согласился с тем, что есть вероятность попасть под расстрел, если поймают. Он добавил: «Бойко прекрасно знает тех, с кем работает».
«Забавно, что Сергей полагает, что он ещё может на что-то в России повлиять. В частности, на моё назначение. Но все его возможности как политика закончились, когда он покинул страну», - ответил Антонов.
Напомним, депутат Сергей Бойко покинул Россию ещё в 2021 году, боясь уголовного преследования.