Дело о фейках депутата Пироговой рассмотрят в суде Новосибирска

Дело о фейках депутата Пироговой рассмотрят в суде Новосибирска
Дело о фейках депутата Пироговой рассмотрят в суде Новосибирска
Вчера, 15:14ПолитикаФото: телеграм-канал "Коалиция 2020"

Дело новосибирского депутата Пироговой дошло до суда

Административное дело Хельги Пироговой дошло до суда – депутата обвиняют в дискредитации российских военных. Об этом передают в Управлении Судебного департамента по региону.

«25.07.202 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступило дело об административном правонарушении в отношении та Хельги Пироговой, она обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 15.08.2022»,

сообщили в департаменте.

Напомним, депутат горсовета Хельга Пирогова сделала в соцсетях скандальное заявление, в котором нелестно высказалась в адрес погибших в спецоперации военных:

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,

такой пост написала народная избранница.

После громкого скандала на Пирогову завели дело. Следком начал проверку под руководством Александра Бастрыкина. В связи с этим депутат уехала из России – сейчас она находится в Грузии.

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Что написала Хельга Пирогова о погибших военных
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