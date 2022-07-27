Дело о фейках депутата Пироговой рассмотрят в суде Новосибирска

«25.07.202 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступило дело об административном правонарушении в отношении та Хельги Пироговой, она обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 15.08.2022»,
сообщили в департаменте.
Напомним, депутат горсовета Хельга Пирогова сделала в соцсетях скандальное заявление, в котором нелестно высказалась в адрес погибших в спецоперации военных:
«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали»,
такой пост написала народная избранница.
После громкого скандала на Пирогову завели дело. Следком начал проверку под руководством Александра Бастрыкина. В связи с этим депутат уехала из России – сейчас она находится в Грузии.